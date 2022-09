Immersion totale

C’est au sein du plus grand aquarium d’Europe, Nausicaá, à Boulogne-Sur-Mer, que Peugeot Citroën invitait ses collaborateurs travaillant aux services des pièces détachées. Une soirée privée immersive devant les 100 m2 de la baie vitrée du bassin de haute mer pour un panorama marin inédit. Cette salle emblématique du centre national de la mer, qui accueille la plus grande partie du public dans un espace agencé en gradin, a été transformée par One Events Live avec une mise en lumière tout autant immersive, réalisée avec 24 projecteurs sur batterie EarthKolor de Starway, montés sur totems. La contrainte de temps d’installation était ici particulièrement importante avec un unique créneau d’une heure pour déployer la mise en lumière. ■