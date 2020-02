IMMERSION VIRTUELLE 4K

L’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers (Ensam) était déjà équipée depuis 2000 d’une salle immersive pour expérimenter la réalité virtuelle sur des cas industriels. Dans ce contexte d’innovation technologique et avec le soutien d’Antycip Simulation, les Arts et Métiers se sont dotés d’une salle virtuelle immersive haut de gamme appelée BlueLemon, pour son Institut Image situé à Chalon-sur-Saône. Un Cave cinq faces autoporté (3 m de côté pour les surfaces verticales, 3,4 m pour la surface au sol et au plafond) affiche des images stéréoscopiques rétro-projetées à l’aide de cinq projecteurs full 4K 120Hz Christie d’une puissance de 25 000 lumens. ■