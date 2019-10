IMMERSIVE ART FESTIVAL PARIS

Modulo Pi sera partenaire de la première édition de ce festival organisé par l’Atelier des Lumières du 18 au 24 octobre. Consacré au design digital immersif, l’événement mettra en scène les créations de 11 collectifs artistiques français et internationaux. Chaque équipe présentera une création immersive de quatre minutes sur le thème de son choix. Associant vidéo, photo, motion design et spatialisation sonore, les créations seront diffusées en continu lors de sept soirées organisées à l’Atelier des Lumières (Paris, 11e). Une expérience immersive reposant sur plus de 3 000 m2 de surface de projection réalisée grâce à 140 vidéo-projecteurs Barco, 50 enceintes Nexo, et 35 médias serveurs Modulo Kinetic de Modulo Pi ■