Partie 2 : Cycle de vie

Innover, c’est accepter de changer nos habitudes ; un principe que Joseph Schumpeter appelait la destruction créatrice. Dans le spectacle et l’audiovisuel, ce renouvellement devient vital face à une économie industrielle qui épuise nos ressources. Fabricants, techniciens et publics réinventent leurs pratiques pour bâtir un modèle plus durable et respectueux de l’environnement.

Après avoir abordé la consommation énergétique et ses impacts dans le premier épisode, ce deuxième épisode va nous plonger dans le cycle de vie des équipements et installations qui entourent nos métiers. De l’instant où une idée émerge chez nos fabricants jusqu’au moment où l’objet tombe au rebut.

L’économie linéaire

Pour mieux comprendre le fonctionnement actuel de notre industrie, il me semblait important d’aborder le principe d’économie linéaire, qui est, depuis la révolution industrielle, le modèle de production et de consommation dominant. Il repose sur une logique simple : extraire, fabriquer, consommer et jeter. Les ressources naturelles sont exploitées pour produire des biens, souvent à grande échelle, sans réelle considération pour leur renouvellement.

Ce système est toujours dominant aujourd’hui car il favorise la croissance rapide et la consommation de masse, mais il engendre d’importants déchets et une forte pression sur l’environnement.

L’économie circulaire

En opposition à une configuration linéaire, l’économie circulaire vient chercher à former une boucle, en limitant les déchets et en réutilisant les ressources existantes pour installer un sytème plus durable. Au-delà de son objectif de réduction d’impact, l’économie circulaire est un modèle de création de valeur, positif sur un plan social, économique et environnemental. Selon le cabinet McKinsey, l’économie circulaire, si elle était mise en place, permettrait de réaliser une économie nette minimale de 380 milliards de dollars par an en matières premières en Europe.

L’économie circulaire se base sur sept piliers majeurs, détaillés dans cet article. Bien que ces piliers soient plus ou moins faciles à transposer dans notre industrie, ils restent indissociables. Mais démarrons sans plus attendre.