INA – Journée portes ouvertes – Samedi 29 février

Comme chaque année l’INA ouvrira ses portes pour une journée consacrée à la formation professionnelle. Elle se déroulera le samedi 29 février de 10h à 17h, sous forme de rencontres dans l’objectif d’aider les professionnels à choisir les formations qui leur permettent d’élargir leur champ de compétence, se perfectionner ou encore se reconvertir dans les métiers de l’audiovisuel et des médias numériques.

La formation professionnelle à l’INA c’est une offre exhaustive de formation déclinée en 13 filières.

Autant d’expertises métiers et sectorielles portées par 22 responsables pédagogiques permanents et une communauté de 350 intervenants, toutes et tous professionnels référents dans leur domaine.

Lors de cette Journée Portes Ouvertes des avantages exclusifs sont réservés aux participants :

• 20% de réduction sur l’ensemble de nos formations 2020*, réservé aux présent.e.s

• Un pôle dédié aux questions sur le financement des formations et des projets professionnels

• La possibilité de gagner une formation INA de 3 à 5 jours parmi un large choix.

Toute l’équipe de la formation professionnelle de l’INA sera disponible pour échanger sur les projets de formation des visiteurs, faire visiter les 7000m² d’installations techniques dédiées à la formation, animer des ateliers et démos en plus bien évidemment des présentations des formations proposées en 2020 !

Des navettes INA seront à disposition des visiteurs entre la gare RER de Bry-sur-Marne et l’INA tout au long de la journée.

L’adresse :

Institut national de l’audiovisuel

entrée par le 28 avenue des Frères-Lumière

94360 Bry-sur-Marne

Le lien pour s’inscrire à cette JPO, le descriptif de la journée et les conditions des offres* : https://www.ina-expert.com/actualites/journee-portes-ouvertes-de-la-formation-professionnelle

* Offre réservée aux personnes ayant assisté à la Journée Portes Ouvertes de la formation professionnelle de l’INA du 29 février 2020. Un justificatif sera remis aux participants qui souhaitent bénéficier de cette offre, sur présentation d’un titre d’identité à l’accueil de l’INA. Aux termes de l’offre, l’INA prendra à sa charge 20 % du prix TTC de la formation dû par le bénéficiaire. Offre valable pour toute inscription individuelle faite par une personne physique pour une formation – choisie parmi celles du catalogue INA 2020 accessible ici et démarrant au plus tard le 31 décembre 2020 – à l’exception des formations figurant également aux catalogues INAsup 2020 – dont la liste figure ici. En cas d’annulation de la formation choisie par le bénéficiaire – pour quelque cause que ce soit – aucune somme ne sera due par l’INA. ■