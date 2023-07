Inauguration du magasin SonoVente.com Troyes

Situé à Troyes, le nouveau magasin SonoVente.com a fêté son ouverture le samedi 29 avril 2023. L’espace constitué de 1 000 m2 a été entièrement refait à neuf. Il est dédié à la sonorisation, à l’éclairage, au matériel DJ, home studio et aux instruments de musique.

Cette journée de partage, d’échanges et de musique a réuni 400 clients et des démonstrateurs officiels de marques incontournables dans notre secteur d’activité : Pioneer DJ, Yamaha, Roland, Denon DJ, Ibanez, Korg ou encore Novation et Focusrite.

Pour l’occasion, SonoVente.com avait mis les petits plats dans les grands : cadeaux offerts aux clients, prix spéciaux le jour J, organisation d’un jeu avec plus de 4 000 € de cadeaux à gagner pour l’ouverture du magasin… Une scène était même installée dans le magasin avec des instruments en accès libre. Les participants ont ainsi assisté à un bœuf improvisé entre clients et démonstrateurs.

SonoVente.com est impatient de continuer l’aventure troyenne et vous attend au 1 rue de la Douane à La Chapelle-Saint-Luc le lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h.