Au musée de la Chasse et de la Nature à Paris, l’exposition « Incursions sauvages » est née de l’observation d’animaux sauvages égarés en milieu urbain. Dans la salle principale, des fresques réalisées par War! et Jussi TwoSeven, deux artistes de street art, sont accompagnées d’une diffusion sonore ambisonique qui donne vie aux déplacements des animaux dans l’environnement urbain. Pour élever cette diffusion au plus haut niveau de précision possible, Sébastien Jouan a choisi d’intégrer dans des ébénisteries blanches fabriquées sur mesure des écoutes de studio JBL, dont quatre enceintes de monitoring amplifiées LSR 305P MKII, accompagnées de leur subwoofer LSR 310S. ■