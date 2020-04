D’OÙ VIENNENT LES DIFFÉRENCES D’IRC ?

Elles sont induites pas les différences technologiques entre les sources lumineuses. Nous avons tous un jour croisé, dans un tunnel routier, par exemple, des lampes basse pression à vapeur de sodium, identifiables entre mille par leur rendu orange glauque donnant l’impression d’être piégés dans un train fantôme.

Une source LED blanche 6 500 K. Son fabricant Cree donne le flux lumineux qu’elle émet, 1 650 lm pour un courant de 1,05 A et une température de 85 °C. Il indique aussi son IRC de 70.

Leur IRC se situe entre 15 et 30. Autant dire que l’on ne pourra pas compter sur elles pour se fier aux couleurs perçues. Autre souvenir, dans la cuisine des grands-parents peut-être, avec les tubes fluorescents. Leur lumière « verte », qui s’accompagne pourtant d’un IRC pouvant aller de 55 à un honorable 90. Leader incontesté dans le respect des couleurs, les lampes à filament tungstène ou halogènes, qui atteignent la valeur absolue de 100.

IRC ET TECHNOLOGIES LED

L’IRC des LEDs est aussi divers que peut l’être la technologie de ces sources. Nous allons trouver suivant les produits des valeurs de 50 à 99. Outre la source elle-même, l’un des facteurs de dégradation de l’IRC des LEDs est lié aux matériaux enrobant les sources. Certains rubans LED sont protégés par une pâte de silicone, qui transforme le spectre émis. On trouve aussi sur d’autres sources des diffuseurs translucides, qui vont tendre à réduire l’IRC. Les optiques peuvent aussi jouer un rôle. Les sources LED ont également la caractéristique d’avoir induit de nouveaux types de spectres lumineux. Ceux-ci n’avaient naturellement pas pu être pris en compte dans la méthode de détermination de l’IRC définie en 1948 par la CIE, la Commission internationale de l’éclairage, et basée sur l’évaluation des 15 couleurs de référence. Avec les LEDs, le spectre de la source est souvent discontinu, et l’IRC peut être mesuré mauvais alors que la perception des couleurs semble bonne. A contrario, l’IRC mesuré peut être bon mais certaines couleurs très mal perçues, ou les rendus varier de manière très importante suivant les couleurs. De nouvelles méthodes de détermination de l’IRC ont donc été proposées. C’est le cas du TM30, qui prend en compte 99 échantillons de référence et permet de qualifier de multiples paramètres.

LE CAS DES LEDS RVB

Nous avons jusqu’ici évoqué des sources de lumière blanche. Constituée de trois sources indépendantes, de couleur rouge, vert et bleu, une LED RVB construit de la lumière blanche par addition des trois éclairements. L’IRC obtenu en éclairage RVB est généralement plus faible qu’avec une source blanche. On dépasse parfois difficilement les valeurs supérieures à 50. Il faut donc éviter les sources RVB quand on s’attache au respect des couleurs perçues. Une source LED RVB+B, le « B » indiquant la présence complémentaire d’une LED blanche dédiée, permet potentiellement de retrouver un IRC élevé.