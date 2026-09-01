Le ProAV Repair Index est désormais une marque déposée auprès de l’EUIPO (Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle), ce qui lui confère une protection et une reconnaissance juridique en Europe. Il s’agit d’un outil de mesure de la réparabilité des produits audiovisuels professionnels, utilisé dans un contexte de transition vers davantage de durabilité. Son utilisation permet d’afficher des données de réparabilité selon une méthode commune et de contribuer à une base de données partagée entre acteurs du secteur. Ce dispositif s’inscrit dans un environnement réglementaire européen en évolution, avec des exigences attendues en matière de réparabilité à l’horizon 2028.