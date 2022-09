Indispensables : les tutoriels « cas d’usages » de Légifrance

Légifrance, le site Internet officiel du Gouvernement français sur lequel tous les textes législatifs et réglementaires mais aussi les décisions de justice des cours suprêmes et d’appel sont diffusés, propose un outil pour faciliter les recherches. Il s’agit de vidéos de tutorat sur les « cas d’usages ». Il en existe actuellement 12 qui permettent de faciliter la recherche de textes législatifs ou réglementaires, de codes, de jurisprudence, d’un texte européen ou international, d’un accord d’entreprise ou encore d’une convention collective, pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Ces tutos expliquent par exemple comment effectuer des recherches par mots-clés, par fonds documentaire, ou par numérotation pour une loi, une ordonnance ou un décret. Une initiative précieuse et utile. ■