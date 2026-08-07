Pour la tournée « Stars 80 Forever », le concepteur lumière Damien Dufaitre (BlackMoon) a structuré sa scénographie autour de 38 projecteurs Infinity Furion FX402 Bar, fournis par MPM Audiolight. Le choix du FX402 Bar repose sur sa polyvalence d’exploitation. Doté de dix têtes motorisées inclinables et contrôlables individuellement, le projecteur permet de fragmenter le faisceau lumineux et de générer des formes et mouvements dynamiques depuis un seul appareil. Vortex, spirales et courbes s’obtiennent sans recourir à plusieurs sources, simplifiant la conception tout en élargissant les possibilités visuelles.

Les pixels stroboscopiques intégrés autorisent des effets de strip LEDs mobiles, tandis que l’utilisation en position horizontale ouvre des rendus distinctifs, difficilement obtenables avec des projecteurs conventionnels. Dans le cadre d’une tournée à usage intensif, la fiabilité des équipements constitue un critère aussi déterminant que leurs performances créatives.