INFINITY IFX-640

La lyre iFX-640 RVBB 6 x 40 W est équipée de LEDs Osram Ostar délivrant un flux de 1 800 lm. Il est possible de contrôler individuellement les six LEDs RVBB et quatre courbes permettent de régler l’atténuation du projecteur. Elle est dotée d’une lentille frontale rotative oscillante qui peut fonctionner en continu, d’un prisme circulaire et d’une fonction stroboscope. Grâce à la fonction zoom, le faisceau peut être réglé sur un angle de 5 à 36°. Des lames de diffraction motorisées permettent d’ajuster la netteté du faisceau. Cette lyre peut être contrôlée via les boutons et l’écran ou par DMX, en mode manuel ou automatique. A découvrir chez Highlite International. ■