L’Infinity Peanut Box est un kit d’extension conçu pour les consoles Infinity Chimp 100, Chimp 300 et OnPC. En plus d’ajouter quatre univers à la configuration, il dispose d’une entrée MIDI et audio. Le code temporel SMPTE est accessible à l’aide du kit sur une console et via le logiciel Chimp OnPC. Compact, il peut être installé sur une baie de 19 pouces d’une hauteur de 1 U (40 mm). Le câble d’alimentation est équipé d’un système de verrouillage l’empêchant de se débrancher et un câble USB est inclus. ■