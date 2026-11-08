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Infinity présente les Chimp G3

par | 8 Nov 2026 | Non classé

25 NEWS SONOMAG HIGHLITE CHIMP G3

Le 2 septembre 2026, Infinity a présenté les consoles d’éclairage Chimp G3, au siège de Highlite International, devant des clients, bêta-testeurs et professionnels du secteur. La journée a alterné présentations, démonstrations et ateliers pratiques autour de cette plateforme dotée d’un logiciel inédit, de fonctionnalités supplémentaires et d’améliorations des flux de travail. Les participants ont pu tester les consoles Chimp Core et Chimp Ultra et découvrir leurs capacités en situation réelle. La présentation de Wesley Houben et Patrick Schmelz, concepteurs lumière et formateurs, a abordé l’évolution des systèmes de contrôle d’éclairage. La série est disponible en précommande auprès de Highlite International.

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