Le 2 septembre 2026, Infinity a présenté les consoles d’éclairage Chimp G3, au siège de Highlite International, devant des clients, bêta-testeurs et professionnels du secteur. La journée a alterné présentations, démonstrations et ateliers pratiques autour de cette plateforme dotée d’un logiciel inédit, de fonctionnalités supplémentaires et d’améliorations des flux de travail. Les participants ont pu tester les consoles Chimp Core et Chimp Ultra et découvrir leurs capacités en situation réelle. La présentation de Wesley Houben et Patrick Schmelz, concepteurs lumière et formateurs, a abordé l’évolution des systèmes de contrôle d’éclairage. La série est disponible en précommande auprès de Highlite International.
Infinity présente les Chimp G3
par SONO Mag | 8 Nov 2026 | Non classé