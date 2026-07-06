L’Infinity Raccoon Junior W18/4 est un projecteur wash compact certifié IP65, équipé de 18 LEDs RVBM de 15 W, délivrant plus de 18 150 lm avec un faisceau natif de 10°. Il dispose de trois zones wash configurables indépendamment et d’un Tilt motorisé, permettant une couverture dynamique et créative. Le projecteur prend en charge le DMX filaire et sans fil avec RDM, propose quatre courbes de gradation, un taux de rafraîchissement flicker‑free de 12 000 Hz et accepte des diffuseurs optionnels (15 × 60°, 40°, 90°). Logé dans un boîtier robuste IP65, il convient aussi bien aux tournées qu’aux installations fixes.