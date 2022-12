INfinity Raccoon P14/4

Le Par Can LED Raccoon P14/4 est IP65 avec une haute luminosité, un indice de rendu de couleur élevé, et doté d’un mode de commande XY conçu pour les applications professionnelles dont la luminosité est primordiale. Ses 14 LED peuvent produire chacune du rouge, vert, bleu et vert menthe. Elles peuvent alterner entre le mode de luminosité maximale et le mode de qualité de couleur maximale. Le moteur LED XY étalonné assure une précision et stabilité des couleurs, le menu intuitif quant à lui propose cinq courbes de variation internes, ainsi qu’une simulation de lampe à incandescence qui peut fonctionner avec un filtre de couleur. Le projecteur peut être commandé manuellement et par les protocoles DMX, RDM et maître-esclave. ■