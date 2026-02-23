Le Raccoon S250/4 Junior d’Infinity est un projecteur hybride strobe/wash compact conçu pour des environnements exigeants. Il est équipé de 252 LEDs RVBB délivrant plus de 14 000 lm avec un IRC de 92, offrant des couleurs précises et une lumière blanche de haute qualité. Le contrôle s’effectue en six sections pour les LEDs RVBB et en trois sections pour le strobe, permettant des effets dynamiques. 21 LEDs blanc froid produisent un strobe intense dépassant 55 000 lm. Le projecteur dispose d’un Tilt motorisé et d’un angle de faisceau de 130°, assurant une couverture flexible. Sa protection IP65 permet une utilisation en extérieur.