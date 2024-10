La société CSI audiovisuel, importateur et distributeur de matériels audiovisuels professionnels recrute pour la division Broadcast d’Audiopole un Ingénieur Commercial.

Acteur engagé vers l’innovation technique, fière de collaborer avec des marques réputées et des fabricants renommés, nous sommes tous animés par la même passion pour la qualité sonore exceptionnelle.

Sous la responsabilité du Directeur division broadcast, vos principales missions seront :

• Créer une relation privilégiée avec les clients et répondre à toutes leurs demandes que ce soit au niveau commercial ou technique, en leur apportant conseils et soutien dans leurs projets.

• Assister le client dans toute les phases : offre, suivi de commande, installation…

• Réaliser des démonstrations de solutions techniques et défendre les offres commerciales auprès d’interlocuteurs techniques et/ou de décisionnaires projets.

• Coordonner les activités études, offres, ventes et suivi d’installation entre le client et le fournisseur.

• Animer le plan d’actions commerciales, réaliser le ciblage et prospecter de nouveaux clients

• Développer les ventes et rencontrer les clients

• Enregistrer les rapports de contact, visites ou appels téléphoniques dans le CRM.

• Contribuer à la veille technologique et concurrentielle de l’entreprise.

• Garantir la gestion technique et marketing des marques et maintenir une relation privilégiée et de confiance avec les fournisseurs.

Profil et compétences recherchés :

Issue d’une formation supérieure, vous justifiez d’une expérience de 5 à 10 ans sur une fonction technique et commerciale, acquise idéalement dans le secteur de l’audiovisuel ou de l’IT (solides bases IP en général, infrastructure réseau et vidéo…).

Vous êtes doté d’excellentes qualités relationnelles, de persévérance, de dynamisme et de rigueur. D’un naturel entreprenant, vous faites preuve d’autonomie et d’esprit d’équipe.

Vous disposez impérativement d’un niveau d’anglais courant.

Nous vous proposons

• Un CDI à temps plein basé sur Issy les Moulineaux & Montévrain, des déplacements sont à prévoir hors région IDF

• Mutuelle prise en charge à 100 %

• Une rémunération fixe sur 13 mois à négocier selon expérience + Prime

• Véhicule de fonction

Pour postuler, envoyez votre candidature à Marjory Villeneuve : mvilleneuve@csi-audiovisuel.com