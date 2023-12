CODA Audio France, distributeur exclusif de système de sonorisation professionnel CODA.

Audio et SPACE by CODA. Le groupe CODA Audio International, fondé à Hanovre en 1994, regroupe les sociétés CODA Audio, SPACE by CODA et BMS (Fabricant de Haut-parleurs reconnu en Europe, réputé et utilisé par de nombreuses marques.). Dans le cadre de leur développement et pour faire suite à l’ouverture de la division SPACE by CODA, CODA Audio France recherche un INGENIEUR COMMERCIAL (H/F) pour les produits SPACE by CODA, idéalement basé à Paris ou en région parisienne.

Missions

Développement commercial pour les produits SPACE by CODA • Sur les secteurs Hôtellerie haut de gamme, commerces design et luxe, showroom, industrie nautique, yacht, bateaux de croisière, sièges d’entreprises, Centres de conventions, musées et parcs à thèmes… • Réalisation de démonstrations des produits • Rédaction de cahiers de charges techniques (CCTP) • Présentation de solutions techniques et budgétaires • Diagnostics et études techniques toutes phases • Organisation de formations destinées aux clients • Support technique clients et utilisateurs • Participation aux salons professionnels nationaux et internationaux • Échange régulier avec l’usine CODA Audio et les équipes internationales SPACE by CODA.

Compétences

Connaissances avancées en sonorisation et en acoustique • Modélisation acoustique (CATT-Acoustic, EASE …) • Mesures acoustiques sur site (SMAART…) • Optimisation des systèmes de sonorisation • Maitrise de l’anglais impérative • Très bon relationnel clients • Autonomie et capacité à s’intégrer et à collaborer au sein d’une équipe • 5 ans d’expérience à un poste similaire

Le sens du relationnel, l’esprit d’équipe, le dynamisme, l’envie d’apprendre et la curiosité sont des critères importants.

Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre, CV, + prétentions salariales) à Philippe PELMELLE – +33 6 84 84 70 67 – contact@codaaudio.fr