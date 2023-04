Algam Entreprises (division du Groupe Algam) est une structure devenue incontournable dans la distribution d’équipement audio professionnel, de vidéo et d’éclairage. S’appuyant sur une expérience significative dans la distribution et dans le développement de marques, Algam Entreprises représente aujourd’hui un catalogue à la fois dense et cohérent en parfaite résonance avec les besoins du marché.

Dans le cadre de son développement, Algam Entreprises, recherche un(e) ingénieur d’applications systèmes d’intégration

Vos principales missions :

Formation des intégrateurs audiovisuels, des consultants et des clients finaux • Formation de la force de vente Algam Entreprises • Support technique avant-vente et après-vente auprès des clients intégrateurs audiovisuels.

Votre profil :

De formation technique bac+2 minimum spécialisée dans l’audiovisuel, vous justifiez d’une première expérience réussie sur une fonction similaire • Vous connaissez parfaitement la chaîne audio • Vous savez programmer des processeurs audio (DSP) et régler un système audio • Passionné(e) d’audiovisuel, vous avez également des connaissances dans le domaine informatique : les réseaux audio numériques, les technologies liées à la voix sur IP et l’infrastructure Microsoft sont des sujets qui vous sont familiers • Idéalement, vous connaissez des langages de script (LUA ou JavaScript par exemple) • Un bon niveau en anglais est nécessaire pour suivre confortablement les formations dispensées par les fabricants • Votre empathie, votre patience, votre pédagogie et votre esprit d’analyse seront des atouts certains pour réussir dans ce poste • Vous êtes mobile pour des déplacements fréquents.

Rémunération : Selon profil et expérience • Démarrage : Dès que possible • Lieu de travail : Paris 11ème Candidature (CV et lettre de motivation) à faire parvenir par email sur recrutement@algam.net