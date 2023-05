Audio-Technica, fabricant japonais de matériel Audio depuis 1962 et présent en Europe depuis 1978, recherche pour sa filiale française, un ou une :

Ingénieur(e) technico-commercial pour la région Sud-Est.

Poste

Rattaché au Responsable Commercial France, vous prospectez principalement une clientèle d’installateurs, intégrateurs, bureaux d’étude, architectes, prestataires dans le domaine de la sonorisation et professionnels de radio ou télévision et magasins de musiques · Responsable et autonome, vous assurez sur un périmètre géographique défini, le développement commercial et le suivi de votre portefeuille de clients, de la prospection jusqu’au paiement en assurant la promotion de nos produits et ceux des marques que nous distribuons, notre légitimité et notre savoir-faire · Garant de la pérennité de la clientèle existante, vous entretenez des relations privilégiées et comprennez leurs métiers pour qualifier leurs besoins · Vous assurez un reporting régulier de vos actions : visites, analyse des ventes, mise en place d’actions promotionnelles, évolutions des résultats, veille concurrentielle.

Profil

Vous habitez en région Rhône Alpes · De Formation Bac + 2 à Bac + 4, type école de commerce ou équivalent, vous disposez d’une expérience commerciale d’au moins 2 ans, acquise idéalement dans le marché de l’audio · Vous avez une bonne connaissance du tissu économique de la région et avez noué des contacts privilégiés avec des installateurs/intégrateurs · La connaissance des techniques et technologies associées au marché de l’audiovisuel et des réseaux audio sur IP serait un plus · Dynamique et enthousiaste, vous êtes reconnue pour vos capacités d’organisation et votre pugnacité · Vos qualités relationnelles et votre sens de l’écoute vous permettent de vous imposer comme interlocuteur privilégié auprès de vos clients · Vous avez lors de vos précédentes expériences, utiliser un CRM et acquis une bonne compréhension de l’anglais qui pourra être nécessaire dans le cadre de formations.Merci d’adresser lettre de motivation, CV et prétentions, sous réf. 3437, à notre conseil : PF CONSEIL – 17/21, avenue Gabriel Péri – Bâtiment 4 Bach – 95500 Gonesse ou par mail :

pf-conseil@orange.fr