Suivez le mouvement !

« Les robots, l’automatisation et l’IA vont nous remplacer. » Ce type de discours submerge notre quotidien et toute l’industrie AV et chacun de nous se sent concerné de près ou de loin par cette menace. Et c’est ce que l’on peut aussi penser, de prime abord, des technologies de tracking. En venant simplifier les interventions humaines, le tracking effraie et est encore mal compris. Pourtant, son potentiel va au-delà de nos craintes.

À l’ère du succès de la motion/performance capture au cinéma, les technologies de tracking, bien que très médiatisées, restent floues. Or elles sont le chef d’orchestre – et donc l’acteur principal – de certaines performances. Supervisée par des techniciens avisés, la technologie permet de repousser de nombreuses limites de nos métiers : quantité de matériel, limites budgétaires, contraintes de l’environnement.

Le tracking permet d’automatiser des poursuites lumière, de synchroniser de l’audio, de la vidéo interactive et bien plus. Des évolutions récentes intégrées et intelligentes deviennent de vrais outils performants pour les techniciens, les designers lumière et audio, et les productions.

Qu’entend-on par « tracking » ?

Dans notre contexte, le tracking désigne l’ensemble des techniques permettant de connaître en temps réel la position et le mouvement d’un élément dans l’espace. Cet élément peut être une personne, un objet, un décor, une caméra. Techniquement, tout objet susceptible d’être en mouvement. Le tracking repose sur la captation continue de données spatiales, généralement exprimées en coordonnées (X, Y, Z), parfois enrichies d’informations complémentaires comme la vitesse, la trajectoire ou l’orientation.

L’évolution de ces coordonnées dans le temps constitue un mouvement physique réel qui est ensuite transformé en données exploitables par des systèmes numériques. Ces données sont enfin transmises à des équipements de scène afin de déclencher ou d’ajuster automatiquement des actions. Le tracking agit ainsi comme un lien dynamique entre l’espace d’une performance et les dispositifs techniques du spectacle.

Principe de triangulation.

Nous pouvons voir un double objectif à l’implantation de cette technologie. D’une part, elle permet d’automatiser et de fiabiliser certaines tâches techniques, en réduisant les interventions manuelles, parfois pénibles. D’autre part, elle ouvre de nouvelles possibilités créatives, en rendant la lumière, le son, l’image et le décor réactifs aux déplacements et aux interactions sur scène. Le tracking devient alors un véritable outil d’écriture scénique, au service de la mise en scène et de l’expérience du spectateur.

Une porte d’entrée vers l’avenir du spectacle ?

Bien qu’exploité depuis plusieurs années dans le spectacle vivant et l’audiovisuel professionnel, le tracking connaît aujourd’hui une évolution rapide et continue. Son potentiel d’application semble presque infini et tend à se développer vers davantage d’automatisation, d’immersion et d’effets spectaculaires. Les données de tracking peuvent être connectées à de nombreux systèmes techniques. En voici quelques-uns.