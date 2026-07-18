Lieu culturel atypique et unique en son genre, L’Hybride se consacre depuis 2007 aux courts métrages et aux nouvelles images. En 2026, l’espace se transforme et devient la première salle de videomapping immersif des Hauts-de-France en intégrant ce volet dans sa programmation, tout en continuant à proposer des séances de courts métrages tout au long de l’année. L’installation immersive est articulée autour du Spacemap Go, d’un Galaxy 816 de Meyer Sound, et une couverture réalisée avec des enceintes Up-4slim et USW-112-XP. L’interface Spacemap Go sur iPad permet facilement aux artistes de donner une autre dimension à leur création, de manière intuitive et ludique.