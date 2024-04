So to speak, kit totally in Elation*

*kit presque totalement en Elation.

Le Lido a fait peau neuve pour devenir en 2023 le Lido2Paris. Avec entre autres la mise en œuvre d’un kit lumière quasi exclusivement de marque Elation. Un parti pris défendu par Global Technique Concept, la société en charge du projet, auprès des designers lumière internationaux amenés à travailler dans le lieu proposant désormais un programme de théâtre musical en VO.

Implanté pendant les Années folles sur « la plus belle avenue du monde », initialement en tant que lieu de divertissement et de baignade, le Lido vit des fortunes diverses jusqu’à sa reprise en 1946 par Joseph et Louis Clerico, qui initient les célèbres revues du Lido. Une franchise est même signée avec le Stardust de Las Vegas, où le Lido sera présent de 1955 à 1992.

Depuis 1977, il est implanté au 116 bis avenue des Champs-Élysées. Durant l’hiver 2022, devenu propriété du groupe Accor, la salle de spectacle mythique a entrepris une rénovation complète. Attirant depuis toujours une clientèle française et internationale, le désormais Lido2Paris propose un programme de théâtre musical en version originale tout en étant un lieu de création de nouvelles œuvres avec l’ambition d’exporter ses productions à l’international, particulièrement à Londres et à New York.

Pour répondre à ces objectifs ambitieux, le Lido2Paris a choisi de faire appel à des prestataires spécialisés dans les solutions techniques pour le spectacle. Parmi elles, la société Global Technique Concept va se consacrer à la lumière du site. Nous avons rencontré sur place Eddy Couloigner, l’un des associés.

Après un cursus de formation de régisseur lumière au CFPTS, en tant qu’apprenti au 104, salle du 19e arrondissement de Paris, Eddy enchaîne sur une licence d’administrateur en réseau scénique, toujours en apprentissage, cette fois-ci chez Dushow.

Passage à l’intermittence puis un appel de Jean-Luc Choplin, le directeur artistique du Lido2Paris, avec qui Eddy avait travaillé au théâtre Marigny, et qui le sollicite pour le projet. Avec sa société Global Technique Concept, Eddy devient prestataire de services de la régie lumière du lieu, allant de la conception du dispositif à l’installation et au suivi, et jusqu’au recrutement des équipes d’exploitation. Lorsque des événements externes sont accueillis, Eddy et ses équipes interviennent aussi, soit directement, soit à l’accueil de l’équipe dédiée au projet.

Les luminaires sont plaqués le plus haut possible pour éviter de se placer en obstacle devant le décor.

SONO Mag : Eddy, peux-tu nous détailler le calendrier du projet ?

Eddy Couloigner : En février 2023 se termine Cabaret, le dernier spectacle avant les travaux. Après un démontage total de la salle, le chantier débute en avril par la phase de désamiantage interdisant tout accès. Nous avons profité de ce moment pour finaliser tous les détails du projet. Vient ensuite le montage de l’échafaudage dans toute la salle, puis le début de l’installation pendant laquelle nous intervenions en suivi de chantier et en gestion des imprévus. Du mois d’août au mois d’octobre a lieu l’installation à proprement parler de l’équipement, puis toutes les finitions et les tests, qui se sont déroulées la nuit, alors que la création du spectacle Forum avait lieu dans la journée.

SONO Mag : Quand es-tu arrivé dans les lieux ?

E. C. : Sur la demande de Jean-Luc Choplin, j’ai pris en charge la lumière dès le spectacle Cabaret, pour lequel je devais utiliser le kit historique plus quelques projecteurs loués. Le spectacle a joué quatre mois, période durant laquelle j’ai commencé à imaginer la refonte totale de la lumière, avant d’assurer le suivi des sept mois de chantier d’installation du nouveau kit.

SONO Mag : Quels étaient les enjeux majeurs ?

E. C. : À part bien entendu le budget, une des contrainte reste ici la relative faible hauteur sous plafond, 5,5 m disponibles sur le proscénium. Tout est installé en grill fixe, et il me fallait trouver des projecteurs compacts, qui produisent une grande ouverture, une puissance importante et peu de bruit.