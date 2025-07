Le restaurant Le Monchu, au pied du Mont Blanc, s’est équipé d’un système audio couvrant 500 m², conçu pour offrir une écoute sonore immersive, à l’intérieur comme en terrasse. L’installation utilise un système multizone Hortus Audio, intégrant 90 enceintes (modèles MI 12, MI 13 et MI 18+) avec caissons de basses et amplificateurs, pour une diffusion uniforme et adaptée aux différentes ambiances. L’installation s’intègre discrètement au décor et fonctionne de 8 h à 1 h. L’interface intuitive permet un contrôle simplifié par le DJ, les serveurs ou la direction. Malgré les contraintes d’un bâtiment ancien, l’équipe technique a relevé le défi, garantissant durabilité et qualité sonore.