INTELLIGIBILITÉ OPTIMISÉE

L’église Saint-Félix de Nantes (Loire-Atlantique) a contacté Lumisson afin de remplacer son système de diffusion haut de gamme à directivité contrôlée, composé d’enceintes Intellivox. Le prestataire a proposé une refonte de l’installation avec deux enceintes colonne actives 4C-XL en façade et deux DC115 en rappel, plus deux enceintes passives ADC-V90 en retour pour l’autel et en débouchage de l’aile droite. Un processeur programmable BSS Soundweb BLU-100 complété d’une interface d’entrées supplémentaires BLU-BIB avec télécommandes AC-5S et AC-V ont été installés et programmés. La prise de son est effectuée par deux systèmes de mi-crophones sans fil AKG WMS420 et des micros col de cygne AKG CK155, CK50E, équipés de capsules CK33. ■