Nomad est un intercom sans fil 16 canaux full-duplex cryptés, offrant une itinérance multisite fluide et une conception robuste (IP-65). Compatible Omneo (Dante/AES67) et ST-2110 avec redondance 2022-7, il permet le déploiement de 120 points d’accès (AP-1000). Chaque AP-1000 propose une connectivité redondante cuivre/fibre, deux relais GPO, trois options d’alimentation et la gestion de dix beltpacks (TR-1000) appairés via Bluetooth. Le TR-1000 utilise le codec BV32 pour un traitement audio optimisé, offre une autonomie de 18 h et reste fonctionnel en charge. Une lampe intégrée au TR-1000 complète ses fonctionnalités. Nomad se positionne comme une solution avancée pour la communication sans fil.