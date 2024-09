La saison des festivals a été un véritable succès pour SKAL TV, prestataire spécialisé dans la captation d’événements majeurs comme le Hellfest, les Vieilles Charrues, Rock en Seine, We Love Green (et bien d’autres). Leur nouveau car régie, entièrement conçu et réalisé en interne, a été mobilisé tout au long de l’été. SKAL TV a choisi un workflow Riedel, intégrant une matrice ARTIST 1024 pour l’intercom (smart-panels 1200, 2300 et Bolero) et un réseau de distribution vidéo/données Mediornet (MicroN UHD, MicroN et Compact Pro). Ils soulignent la fiabilité et la flexibilité du système, garantissant une production de haute qualité, parfaitement adaptée aux grands festivals.