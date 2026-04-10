Dans le tuto précédent, nous avons exploré les différents systèmes colorimétriques existants dans les projecteurs asservis. Nous allons désormais nous pencher sur les interfaces proposées par les fabricants de console permettant de définir notre couleur en toute sérénité.

Manipuler la couleur

Il faudrait peut-être parler maintenant de ce que l’on attend de nos consoles et appareils d’éclairage quand on parle de couleur. Comme toujours, il y aura des variations selon le domaine dans lequel on travaille, les DJs seront moins exigeants que les éclairagistes d’opéra.

Au niveau des projecteurs, la calibration en usine des machines est importante pour obtenir la même couleur, ainsi que la possibilité ultérieure de recalibrer quand la machine aura un peu vieilli. On veut également la possibilité de réaliser des transitions fluides entre deux couleurs. Ce n’est pas possible avec des roues de couleur physiques, mais les roues virtuelles le permettent si les fabricants ajoutent des paramètres « color crossfade ». Les éclairagistes de tournée voudront aussi gagner du temps de retape en n’ayant pas à refaire toutes leurs couleurs quand ils passent d’une salle à une l’autre avec des projecteurs différents. Et enfin, une interface simple pour choisir et appliquer rapidement et efficacement une couleur à nos machines.

Maintenant que les bases sont posées, voyons comment les consoles gèrent plus ou moins bien les différents systèmes colorimétriques.

Pour manipuler des paramètres de trichromie soustractive, trois roues codeuses suffisent et permettent relativement simplement de déterminer une couleur. Pour les roues, réelles ou virtuelles, une liste est généralement proposée en complément de la roue codeuse, avec un outil de sélection du mode. Et pour les trichromies additives, plus ou moins de roues seront nécessaires. Mais les fabricants de console proposent d’autres outils bien pratiques, regardons tout cela.

La roue codeuse, la base

Le fonctionnement des roues est des plus simples, une rotation entraînant la variation de la valeur DMX envoyée. Selon les consoles, nous allons trouver entre trois (Avolites D3) et quatorze (ETC Eos Apex) encodeurs. Mais nous pouvons trouver plus de paramètres que d’encodeurs, d’où la présence d’un système de pages. Très souvent, appeler la catégorie plusieurs fois via un bouton de l’interface permet de passer d’une page à l’autre.

Les encodeurs disposent également généralement de boutons situés soit à leur côté, soit en cliquant sur la molette, permettant d’accéder à une fenêtre présentant des options, des valeurs prédéfinies (Chimp, Avolites, GrandMA…), ou bien de placer le paramètre dans la ligne de commande (Eos).

Les interfaces des roues de couleur

Si tous les paramètres sont manipulables sur roues codeuses, elles ne sont pas l’outil le plus efficace pour de longues listes de couleurs. L’appui sur le bouton de l’encodeur cité plus haut permet généralement d’ouvrir une fenêtre présentant les diverses options proposées par le fabricant du projecteur, listées dans la charte DMX. Certaines de ces options seront absolues, comme les couleurs virtuelles, mais d’autres pourront accepter des variations, comme les roues de correction de température de couleur (on choisit une teinte approximative puis on ajuste avec la molette).