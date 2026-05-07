EP 4 – Savoir se positionner
Nous continuons d’explorer les différents paramètres des projecteurs asservis avec les outils qui vont nous permettre de manipuler la position de nos machines. Bien sûr, il va falloir un peu de remise en contexte avant d’aborder les interfaces.
De quoi parle-t-on ?
Pan/Tilt sont des termes anglais. En français, il faudrait parler d’azimut (orientation dans un axe horizontal) et d’inclinaison (sur l’axe vertical). Bien sûr, les termes sont trop ancrés pour ne serait-ce qu’envisager de les changer.
Les premiers asservis à déplacement étaient des scanners. Pour les plus jeunes, il s’agissait de corps allongés terminés par un miroir sur pivot. Cette technologie permet des mouvements très rapides, mais la fragilité du miroir a eu raison de cette catégorie d’asservis au profit des lyres que nous connaissons tous.
Pour des raisons de câblage, les lyres sont limitées dans leurs déplacements, la norme (implicite, pas explicite) étant de 540° de Pan et 270° de Tilt. Mais le Tilt est bridé sur de nombreux washs à grosse dalle de pixels. On retrouve alors généralement des valeurs de l’ordre de 220°. Et pour le Pan, des constructeurs proposent des options à 630° de rotation. C’est le cas de certains projecteurs Ayrton par exemple. Il existe également des projecteurs à Pan et Tilt infini, mais nous les évoquerons un peu plus tard.
À l’aide de ces angles de rotation, on peut positionner un projecteur sur le même point avec entre deux et quatre jeux de coordonnées différentes. Voici une illustration des valeurs que l’on peut donner pour éclairer le même endroit au plateau.
On l’a dit dans un précédent tutoriel, les paramètres de Pan/Tilt sont la raison de l’introduction du 16 bits sur nos consoles. Sur d’anciens pupitres comme les Scancommander de MA Lighting, ces paramètres étaient gérés en 8 bits, ce qui amenait les effets de cercle lents à présenter des saccades (540° divisés par 256 valeurs DMX). Le 16 bits permet donc de répartir notre rotation sur 65 536 valeurs, ce qui est bien plus souple. Mais malgré cette idée brillante, certains constructeurs proposent encore des modes DMX compacts qui font fi du 16 bits, attention donc lors de votre choix.
La manipulation du Pan/Tilt dans les consoles
- Les encodeurs rotatifs
Traditionnellement, la position du projecteur est réalisée via les encodeurs rotatifs. Si d’autres interfaces ont été développées (on l’a vu en parlant de la couleur), les roues restent la manière la plus simple de déplacer intuitivement un projecteur.
Par défaut, dans le profil de fixture, la valeur des canaux Pan et Tilt sera placée à la moitié de la course du paramètre, soit 128 en 8 bits ou 32 768 en 16 bits. L’affichage à la console ne sera cependant pas de 0 à 100 % avec par défaut la valeur 50, mais plutôt 0 par défaut, avec une valeur positive dans un sens et négative dans l’autre.
Et dans certaines consoles comme les Eos haut de gamme, on peut trouver des encodeurs dédiés à Pan et Tilt en permanence.
- Le Trackball
Les fans de GrandMA 1 et 2 m’en voudraient d’oublier le trackball. Cette interface, détestée par certains et adorée par d’autres, présente l’avantage de pouvoir positionner un projecteur avec une main. Si MA l’abandonne dans sa version 3, il est cependant souvent possible d’en brancher une sur un système existant.
- Les interfaces virtuelles
Pour déplacer un projecteur dans l’espace, des développeurs ont créé une interface constituée d’un carré avec une croix centrale sur laquelle un point représente le projecteur. Le déplacer dans le carré bouge la machine sur scène.
- Le cas particulier du Pan/Tilt infini
Lorsque le projecteur a été conçu ainsi, on va disposer de canaux de Pan et de Tilt standard, mais nous avons sous la main un paramètre Pan et/ou Tilt infini pour déclencher l’action et gérer sa vitesse. Des options ont été ajoutées pour définir la fin de la rotation car parfois, le projecteur ne va pas retourner à sa position d’origine par le chemin le plus court. C’est donc la possibilité offerte aujourd’hui par certains constructeurs, arrêt normal ou par le plus court chemin.