EP 4 – Savoir se positionner

Nous continuons d’explorer les différents paramètres des projecteurs asservis avec les outils qui vont nous permettre de manipuler la position de nos machines. Bien sûr, il va falloir un peu de remise en contexte avant d’aborder les interfaces.

De quoi parle-t-on ?

Pan/Tilt sont des termes anglais. En français, il faudrait parler d’azimut (orientation dans un axe horizontal) et d’inclinaison (sur l’axe vertical). Bien sûr, les termes sont trop ancrés pour ne serait-ce qu’envisager de les changer.

Les premiers asservis à déplacement étaient des scanners. Pour les plus jeunes, il s’agissait de corps allongés terminés par un miroir sur pivot. Cette technologie permet des mouvements très rapides, mais la fragilité du miroir a eu raison de cette catégorie d’asservis au profit des lyres que nous connaissons tous.

Pour des raisons de câblage, les lyres sont limitées dans leurs déplacements, la norme (implicite, pas explicite) étant de 540° de Pan et 270° de Tilt. Mais le Tilt est bridé sur de nombreux washs à grosse dalle de pixels. On retrouve alors généralement des valeurs de l’ordre de 220°. Et pour le Pan, des constructeurs proposent des options à 630° de rotation. C’est le cas de certains projecteurs Ayrton par exemple. Il existe également des projecteurs à Pan et Tilt infini, mais nous les évoquerons un peu plus tard.

À l’aide de ces angles de rotation, on peut positionner un projecteur sur le même point avec entre deux et quatre jeux de coordonnées différentes. Voici une illustration des valeurs que l’on peut donner pour éclairer le même endroit au plateau.

On l’a dit dans un précédent tutoriel, les paramètres de Pan/Tilt sont la raison de l’introduction du 16 bits sur nos consoles. Sur d’anciens pupitres comme les Scancommander de MA Lighting, ces paramètres étaient gérés en 8 bits, ce qui amenait les effets de cercle lents à présenter des saccades (540° divisés par 256 valeurs DMX). Le 16 bits permet donc de répartir notre rotation sur 65 536 valeurs, ce qui est bien plus souple. Mais malgré cette idée brillante, certains constructeurs proposent encore des modes DMX compacts qui font fi du 16 bits, attention donc lors de votre choix.

L’interface de position sur une console Onyx, la cible blanche représente le projecteur et la croix rouge centrale est sa valeur par défaut.

La manipulation du Pan/Tilt dans les consoles