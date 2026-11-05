EP 9 – Les pixels partie 2

L’épisode précédent consacré aux pixels nous avait un peu laissés sur notre faim. On a fait le tour du fonctionnement interne de nos LEDs, vu les chartes DMX et profils dans la console, puis enfin regardé comment les constructeurs proposent des interfaces 2D pour agencer les pixels comme dans le monde réel. Aujourd’hui, complétons tout cela avec un tour des générateurs d’effets intégrés aux machines et des pixel mappers internes ou externes.

Les générateurs d’effets intégrés

On a expliqué dans le dernier tutoriel que le fait de passer des projecteurs dans des modes à pixels indépendants pouvait très vite saturer nos consoles tant ils peuvent être gourmands en paramètres. Mais une solution existe, les générateurs d’effets conçus par les fabricants et directement accessibles en DMX. Un projecteur à pixels va donc proposer plusieurs modes DMX plus ou moins étendus, avec ou sans le générateur.

Prenons l’exemple d’un JDC1 Burst de GLP (voir l’illustration). Plusieurs catégories de contrôle sont proposées : Basic propose de piloter couleur et strobe du plateau de LED et du strobe central, c’est le mode le plus compact (19 ch). Les modes FX, ensuite, ajoutent à cela le générateur d’effet sur les deux parties du projecteur, puis les modes Segment (jusqu’à 231 ch) ne contiennent que le contenu du Basic plus le contrôle de toutes les LEDs, pas le générateur. Il faudra aller dans les modes Full Segment pour avoir sous la main à la fois le générateur d’effet intégré et les pixels. Donc le choix du mode est une décision stratégique qui vous enferme ensuite dans un schéma de programmation bien défini.

Allez, maintenant que le choix est fait, quelles sont les constantes d’un générateur d’effets ? Premièrement, le choix du motif, souvent nommé pattern, macro, fx… comme d’habitude, chacun a sa nomenclature, et le terme peut s’avérer différent entre la console et la charte DMX… Sinon, ce serait trop simple. Bon, une fois repéré, on peut y trouver divers outils, des motifs fixes, avec certaines LEDs allumées, des couleurs prédéfinies, des effets dynamiques aux couleurs figées, variables ou éditables par vous. Ce sont nos préférés,