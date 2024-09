Interface audio tactile augmentée

L’offre de cartes son accessibles financièrement au plus grand nombre est très étendue. Le budget nécessaire commence à quelques dizaines d’euros. Plutôt que de se battre sur le prix, Lewitt fait avec sa Connect 2 une proposition évolutive, couvrant les usages les plus simples mais permettant aussi, via une application largement configurable, d’ouvrir une large palette de fonctions.

Lewitt est une marque autrichienne réputée pour sa gamme de micros de prise de son. L’ajout au catalogue de cartes son est récent. Le modèle Connect 6 a inauguré la catégorie, et c’est sa petite sœur Connect 2 que nous passons aujourd’hui au grill.

Déballage

La Connect 2 est livrée dans un carton contenant l’interface elle-même, un cordon USB-C d’une longueur de 1,5 m avec adaptateur USB-A, ainsi que les documents d’usage concernant la sécurité et l’enregistrement du produit. Une fiche mode d’emploi sommaire, mais néanmoins largement suffisante pour débuter, est aussi incluse. Le fabricant recommande de télécharger l’application Control Center, disponible sur son site pour MAC et PC. Toutefois, brancher directement l’interface à un MAC sans charger l’application permet de l’utiliser en tant que carte son fonctionnelle. Avec un PC, le pilote ASIO Lewitt est nécessaire pour un fonctionnement optimal. Il s’installe au chargement de Control Center.

L’application Control Center donnera accès à des fonctions avancées de l’interface, ainsi qu’à une prise en main globale directement sur l’ordinateur. Nous y reviendrons. La Connect 2 s’alimente sur le port USB et consomme tout de même 27 W.

Il sera parfois prudent de recourir à des adaptateurs d’alimentation externes.

Design et fabrication

Sortie de son carton, la Connect 2 cumule élégance et discrétion. L’aspect mat et doux au toucher de la surface de contrôle physique s’associe à une ergonomie naturelle d’accueil de la main. Les doigts se posent sans acrobatie sur les touches tactiles. À noter que les commandes sont implantées sous un capot réalisé en une pièce, de telle sorte que l’électronique est parfaitement protégée des liquides et des poussières. Un gage de durabilité. Compact, le panneau de connexion va à l’essentiel tout en laissant largement la place pour brancher et débrancher des connecteurs sans être gêné par les autres.

L’XLR3 ne propose pas de verrouillage, mais ce n’est pas un handicap dans le cadre de l’usage prévu. C’est même une qualité en limitant les sollicitations mécaniques au branchement et débranchement.

Sous l’interface, on retrouve un revêtement caoutchouc qui assure une bonne adhérence sur les surface lisses où sera posée la Connect 2. Il dissimule aussi les vis de démontage de la face inférieure du coffret.