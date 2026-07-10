Interface desktop

Neumann MT48 est une interface audio desktop très haut de gamme.

Issue de la fusion entre Merging Technologies et le groupe Sennheiser, cette édition embarque des technologies avancées ainsi qu’un savoir-faire reconnu.

Derrière ses couleurs rétro, elle transforme nos habitudes de monitoring et redéfinit les standards des interfaces modernes dédiées à la production.

Dans l’ombre des pyramides

Merging Technologies produit des interfaces audio (Horus, Hapi) et des logiciels d’édition (Pyramix, Ovation) plébiscités par de nombreux preneurs de son, notamment dans le milieu classique. Depuis 1990, la marque se distingue en intégrant des technologies d’avant-garde : DSP à faible latence, protocole Ravenna, suréchantillonnage DSD/DXD. Autant de solutions répondant aux exigences d’une clientèle particulièrement exigeante. Bien que ses produits fassent toujours référence à l’Égypte antique, l’entreprise est bel et bien helvétique.

Rachetée en 2022 par Sennheiser, son expertise profite désormais à l’ensemble du groupe. Ainsi, en 2023, la marque Neumann lance l’interface MT48, fondée sur le modèle Anubis, déjà présent au catalogue de Merging. Depuis juillet 2026, le nom Merging disparaît au profit de Neumann, renforçant ainsi l’unification issue de cette fusion.

Antiquité modernisé

Reprenant l’électronique du protecteur Anubis, les performances audio restent identiques sur le MT48. Cependant, nous sommes loin d’une simple copie arborant un nouveau logo.

Neumann intègre dans l’unité des fonctionnalités et des connectivités adaptées à une clientèle moins spécialisée, recherchant davantage de praticité sans compromettre la qualité. Le logiciel interne a également été repensé dans cette optique.

Le petit orifice entre les boutons révèle la présence du micro de talkback, une intégration très épurée.

Sarcophage doré

C’est un boîtier d’aluminium couleur platine, très retro. Au premier contact, on perçoit la chaleur dégagée par l’écrin :

un choix assumé par le constructeur, le châssis faisant office de radiateur électronique passif. Un ventilateur latéral s’active si la température dépasse un seuil, en dehors des environnements tempérés.

En façade, on trouve un écran tactile de 4’’, un large encodeur rotatif et sept boutons en caoutchouc sérigraphiés. Le pourtour avant accueille deux entrées jack (line/instrument) ainsi que deux sorties casque. À l’arrière, deux entrées XLR (mic/line) et deux sorties XLR destinées au monitoring principal. Elles sont complétées par deux sorties ligne jack permettant d’alimenter une seconde écoute.

Côté numérique, deux ports ADAT (In et Out), un port réseau PoE, et deux port USB-C. L’un dédié à l’alimentation, l’autre faisant office d’interface audio. Enfin, deux connecteurs jack fournissent les entrées et sorties MIDI/GPIO.