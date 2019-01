La famille Sunlite s’agrandit avec l’arrivée de l’interface Economy Class : Sunlite-EC. Basée sur la technologie SUT (Smart Upgrade Technology), l’interface offre millevingt-quatre canaux DMX, des connexions USB et wi-fi, une mémoire autonome et est désormais compatible avec les logiciels Sunlite Suite 2 et 3 en mode full. ■