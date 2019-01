WORKS PRO TOUT FEU TOUT FLAMME AVEC SA GAMME DE CONTRÔLEURS PYRON

Works Pro inaugure au LDI sa gamme de contrôleurs d’effets Pyron. Le principe est de piloter des effets de scène, de la pyrotechnie, du son, de la lumière, des flammes, du CO2 et des gerbes d’étincelles froides depuis la même gamme de contrôleurs. Pyron se compose d’une suite logicielle, de deux consoles DMX sur batterie (FDC W et FDC A) et d’un pad de déclenchement HF ou filaire, le FD P1, le tout livré en mallettes ABS IP67. Les consoles se connectent jusqu’à soixante-quatre modules pyrotechniques M2 qui peuvent chacun gérer seize départs de feu d’artifice. La console FDC A est éligible OSC pour une configuration personnalisée. Le pad FD P1 gère vingt-cinq macros de déclenchement avec une matrice de 5 x 5 boutons. ■