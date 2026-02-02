Harrison Audio continue de faire évoluer son système D510 au format 500 en annonçant son interface USB/ADAT D510ua haute performance, qui vient s’ajouter au D510rack, au mélangeur analogique D510mx 10×2 et à l’interface AoIP D510dante – le seul système série 500 à offrir ce niveau d’évolutivité, de flexibilité et de performances. L’interface USB/ADAT D510ua, installée via le panneau arrière du D510rack, crée un hub audio de qualité professionnelle avec jusqu’à 10 entrées analogiques, 14 sorties analogiques et 16 canaux d’E/S ADAT bidirectionnels, soit un total de 26 entrées et 30 sorties analogiques et numériques.