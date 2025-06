Ces interfaces utilisateur accessibles à distance sont associées à des Home Apps modulaires basées sur des microservices qui fournissent une fonctionnalité de production spécifique au besoin du moment. Avec leur interface utilisateur native HTML5, les applications peuvent être contrôlées à partir de tout ordinateur, tablette, téléphone ou casque RA, fournissant de l’audio, de la vidéo et du contrôle à faible latence via un navigateur web moderne. Elles tirent parti de l’architecture modulaire et agnostique de l’écosystème Home Apps. De qualité diffusion, elles fonctionnent sur des serveurs COTS distants qui s’appuient sur les mêmes systèmes d’authentification et d’autorisation que l’ensemble de la plateforme Home.