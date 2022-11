La société Biootech, basée à Barcelone, propose un concept de batteries biologiques pour lequel la jeune startup a reçu le prix de la meilleure innovation dans la catégorie environnement lors du dernier salon Vivatech à Paris. Biootech, conçoit aussi des interrupteurs biologiques : BIOO ONE et BIOO TWO, qui se présentent sous la forme d’un grand pot pour plante en matériau blanc translucide, d’un boîtier bioo-switch et d’un logiciel de paramétrage. Lorsque l’on touche les feuilles de la plante avec la main, le pot s’illumine et l’appareil connecté au boîtier est simultanément mis sous tension (projecteurs, équipements audio, écrans vidéo, etc.). ■

