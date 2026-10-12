Audiosud présente In’Tuitio, un système de diffusion sonore amplifié en deux éléments, conçu pour une mise en œuvre mobile. Il associe un caisson de basses équipé de deux haut-parleurs et une colonne médium-aigu détachable et articulée, composée de quatre haut-parleurs. L’ensemble est transportable dans un flight-case dédié. Deux versions sont proposées : amplifiée 220 V ou autonome sur batterie et secteur. Des options comprennent une liaison audio sans fil DECT, un éclairage intégré et un lecteur MP3 Bluetooth. La puissance annoncée est de 1 000 W pour le grave et 500 W pour la colonne.