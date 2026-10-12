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In’Tuitio, mât son et lumière

12 Oct 2026 | News Divers

57 SONO MAGAZINE NEWS HORTUSAUDIO IN’TUITIO

Audiosud présente In’Tuitio, un système de diffusion sonore amplifié en deux éléments, conçu pour une mise en œuvre mobile. Il associe un caisson de basses équipé de deux haut-parleurs et une colonne médium-aigu détachable et articulée, composée de quatre haut-parleurs. L’ensemble est transportable dans un flight-case dédié. Deux versions sont proposées : amplifiée 220 V ou autonome sur batterie et secteur. Des options comprennent une liaison audio sans fil DECT, un éclairage intégré et un lecteur MP3 Bluetooth. La puissance annoncée est de 1 000 W pour le grave et 500 W pour la colonne.

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