Gamme T Series
La gamme T Series d’InVisia regroupe des écrans LED transparents destinés à l’affichage sur vitrines et dans les espaces ouverts. Disponible en pitchs de 2,9, 3,91 et 6,25 mm, elle atteint jusqu’à 90 % de transparence et une luminosité annoncée de 4 000 nits. Les écrans permettent l’affichage de contenus tout en conservant une partie de la lumière naturelle et de la visibilité sur l’espace situé derrière la surface d’affichage. Leur conception peut produire un effet d’image semblant détachée du support. La gamme est destinée notamment aux vitrines, centres commerciaux, showrooms, musées et espaces culturels.