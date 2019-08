IPARFECT 150 FW RVBB SIGNÉ ROBE

Doté d’un zoom large, et silencieux grâce au refroidissement passif, ce projecteur est idéal pour la télévision, les théâtres et salles de concert ainsi que pour l’extérieur, grâce à son indice IP65. Il offre un contrôle des couleurs CMJ et RVBB, la gradation 18 bits et l’émulation tungstène avec des températures de couleur sélectionnables et variables pour un contrôle total de la source. Le faisceau propose une plage de zoom allant de 3,8 à 60°, combiné à un bord de faisceau de type Fresnel. Compact et léger, il comprend une lyre d’accroche des accessoires tels qu’un porte-gélatine et des coupeflux (volets). Il est également disponible en version RVBA pour des utilisations sur des teintes plus ambrées. ■