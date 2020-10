IQOYA CONNECT, SOLUTION CLOUD

Le fabricant français de système de transmission de données en IP lance une plateforme, basée sur le cloud, destinée au monde de la radio et de la télévision. Ce service permet aux techniciens et journalistes des connexions simples et efficaces où que ce soit dans le monde. Cette plateforme unifiée limite les problèmes de formats, codecs et autres tracas du quotidien du broadcast qui, bien souvent, doivent se résoudre en quelques minutes avant la transmission. Un système de contrôle des opérations en temps réel est également intégré. Iqoya Connect réduit aussi significativement le coût des opéra-tions à distance et sur le terrain. ■