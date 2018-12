IRIDIUM ARC PAR 7Z

L’ASPECT, LE SYSTÈME D’ACCROCHE, LA MANIPULATION, LE MODE D’EMPLOI

Pour un PAR LED de 150 W, nous sommes face à un produit aux mensurations standard (L 250 x l 189 x H 369 mm) et à la masse raisonnable de 5 kg, équipé d’une double lyre avec deux poignées qui assurent sa polyvalence. Il s’utilise donc aussi bien accroché que posé au sol. Côté connecteurs, nous avons une alimentation Powercon True One avec repique, et seulement une entrée et sortie XLR trois broches, le tout capuchonnable, une évidence pour un produit IP65. Un afficheur OLED permet un paramétrage aisé à l’aide des quatre boutons que nous avons tous l’habitude d’utiliser depuis le Moyen-Âge de l’éclairage (Menu, Down, Up, Enter). Ce projecteur n’a pas de bouton marche/arrêt, choix du fabricant pour éviter des pannes dues à l’usure dans le temps des contacts et aussi les oublis de manipulation. Cet article est livré dans un carton bien protégé. Sont fournis, avec un cordon DMX, un cordon Powercon True One et un manuel en français qu’il ne faudra pas perdre ! Car après visite du site du fabricant, la surprise est qu’il n’y a rien à télécharger sur ce produit. Toutefois, Gemar Lumitec propose directement sur son site des accessoires dédiés : le flight-case et différentes rallonges et câbles d’alimentation, pour ceux qui ne voudraient pas perdre de temps à faire fabriquer ou chercher des équivalences plus ou moins proches.

LA SOURCE ET L’OPTIQUE

Nous sommes donc en tête-à-tête avec un PAR LED équipé de sept LEDs Full Color rouge, vert, bleu, blanc, de 20 W chacune, le tout doté d’un zoom annoncé de 8° à 50°. Nous confirmons ces chiffres, mesure à la moitié de la valeur max en serré et au dixième de la valeur max au plus large. En faisceau serré à l’impact, les bords sont flous et pas vraiment ronds, par contre il s’améliore à partir de 15 % du zoom pour obtenir un résultat parfaitement satisfaisant. L’étale reste correct avec une légère irisation. L’éclairement maximum est de 1 180 lux à 5 m après dérating, ce qui nous semble honnête pour ce type de produit.