IRIDIUM LED TOUCH WASH 40 WS

L’ASPECT, LE SYSTÈME D’ACCROCHE, LA MANIPULATION, LE MODE D’EMPLOI.

Pour un panel wash IP, nous sommes face à un produit aux mensurations généreuses et à la masse imposante, 14 kg, équipé d’une lyre proéminente qui assure sa stabilité au sol et dont la forme est assez peu standard. Il s’utilise donc aussi bien posé au sol qu’accroché à l’aide des deux omégas fournis. La connectique, sérieuse, est en Seetronic, le tout capuchonnable pour un bon respect de l’IP. Nous avons une alimentation Powercon True One avec repique, et seulement une entrée et sortie XLR trois broches. Et bien ?

Et pourquoi pas de XLR cinq broches normalisés ? Une antenne DMX Wi-Fi par Wireless Solution dépasse à côté de l’embase d’entrée du DMX. Un afficheur OLED avec quatre boutons (Menu, Down, Up, Enter) permet un paramétrage aussi simple que de reprendre le vélo. Notre wash est livré dans un carton bien protégé. Sont fournis, un cordon DMX, un cordon Powercon True One et un manuel en anglais… qu’il ne faudra pas perdre !

Encore une fois, après visite du site internet, la surprise est qu’il n’y a rien à télécharger concernant ce produit. Toutefois, Gemar Lumitec propose directement sur sa page des accessoires dédiés : le flight-case et différentes rallonges et câbles d’alimentation, pour ceux qui ne voudraient pas perdre de temps à faire fabriquer ou chercher des équivalences plus ou moins proches.