ISE 2019 – ADAM HALL

Adam Hall profitera de cette édition 2019 pour présenter une gamme étendue de solutions professionnelles en audio et éclairage pour installations fixes. Suite au succès du Zenit W600 lancé l’année dernière, la série Cameo Zenit s’agrandit avec l’arrivée du projecteur wash extérieur à LED Zenit W300, 21 x 15 W RGBW LEDs avec un flux lumineux intense de 10 000 lm et l’indice de protection IP65. Chez LD Systems, les séries d’amplificateurs pour installations IPA (Installation Power Amplifiers) et IMA (Installation Mixing Amplifiers), ainsi qu’avec le lancement du Maui X.