ISE 2019 – ADB

Stand : 15-W315

ADB exposera Ocean, console de contrôle d’éclairage pour le théâtre, l’opéra et les lieux polyvalents, basée sur le logiciel Hathor. Vous retrouverez également l’Orkis, un projecteur Fresnel ou Pebble à LED 6 couleurs conçu pour le théâtre, l’Oksalis, un wash à LED offrant un contrôle total de la qualité de toutes les formes de lumière colorée et de lumière blanche, et le Klemantis (photo), un projecteur asymétrique à LED destiné principalement à l’éclairage des cycloramas. Seront aussi présents sur le stand la famille Lexpert (Profile, Fresnel, Emphasy), l’Art Centric Lighting d’ADB, une gamme de projecteurs destinée aux musées.