ISE 2019 – ASL

ASL présentera ses produits Integra et Vipedia, qui combinent la norme EN54 et le format Dante pour les marchés de l’intégration. L’Integra est un ensemble d’alarmes vocales tout-en-un pouvant être mis en réseau, avec des capacités audio adaptées à un usage double, dans lequel les systèmes sonores de confort et de sécurité sont combinés pour une approche plus économique. En intégrant la fonctionnalité Dante, les utilisateurs peuvent tirer parti des sources audio de nombreux fabricants, tout en conservant un système approuvé selon la norme EN54.