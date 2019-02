ISE 2019 – AUDAC

STANDS : 7-M190 – 7-M200

Au programme chez le fabricant belge, deux familles d’enceintes plafonniers :

les produits de la gamme Cena qui, grâce à la fixation brevetée SpringFit, détiennent le temps d’installation record sur le marché, et les haut-parleurs coaxiaux Cira, qui intègrent une grille sans bordure, conçus pour des projets de grande envergure. La barre de son IMEO1 et le caisson de basse Noba seront aussi présents et en écoute sur leur espace.