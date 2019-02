ISE 2019 – BOSCH SECURITY SYSTEMS

STANDS : 3-B100 – 3-B90

Le marché de l’interprétation a beaucoup évolué, nécessitant plus de langues à gérer et une grande flexibilité dans l’architecture des systèmes. Le poste d’interprétation Bosch Dicentis offre une ergonomie pensée par les interprètes et prend en charge 100 langues différentes.

Son installation et sa configuration sont simples et rapides. Utilisant la technologie IP, le poste est extrêmement flexible et peut être facilement intégré à des logiciels tiers pour garantir l’évolutivité de la solution..