ISE 2019 – CHAUVET PROFESSIONAL

STAND : 7-R250

Chauvet Professional, l’un des leaders mondiaux de l’innovation en matière de solutions d’éclairage pour les marchés de l’intégration, sera présent avec de nouveaux produits et les évolutions des gammes Maverick, Ovation et Strike.

A ne pas rater, et déjà récompensé par la profession, le Maverick Storm 1 Wash (IP65) et son flux de 6 000 lumens, les Ovation E-930VW, P-56WW, P-56FC et P-56UV, pour le théâtre et les studios, et le Strike Saber, un étonnant blinder multi-usage.